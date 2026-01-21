Concert Chorales Enchant’Mant et Arcanto Argagnon

Concert Chorales Enchant’Mant et Arcanto

Eglise Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La Chorale landaise Enchant’Mant ouvre le concert avec des chants basques et corses en passant par de la variété ; puis,

après six chants, il laissera la place à Arcanto, de Larissa Tamara, avec son répertoire de chants sacrés et de variété.

Intermède musical proposé par Enchant’Mant avec Jana au piano, Viktoria au violon et Maria au violoncelle.

Suivra le choeur mixte landais et son répertoire de Michel Berger, Morricone, Nougaro…

Puis les trois choeurs interpréteront la chanson Egoak. .

Eglise Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 61 63

