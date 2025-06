Concert Chorales et Atelier Jazz Place du Tribunal Pont-l’Évêque 30 juin 2025 19:30

Concert Chorales et Atelier Jazz Place du Tribunal Ecole Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-06-30 19:30:00

fin : 2025-06-30

Ouverture du concert par la chorale des enfants.

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale.

Place du Tribunal Ecole Intercommunale Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert Chorales et Atelier Jazz

Come and admire the talents of music students from the intercommunal music school.

German : Concert Chorales et Atelier Jazz

Eröffnung des Konzerts durch den Kinderchor.

Bewundern Sie die Talente der Musikschüler der interkommunalen Musikschule.

Italiano :

Il coro dei bambini aprirà il concerto.

Venite ad ammirare il talento degli studenti di musica della scuola intercomunale di musica.

Espanol :

El coro infantil abrirá el concierto.

Venga a admirar el talento de los estudiantes de música de la escuela intermunicipal de música.

