Concert Chorales et Harmonie de Marcigny Rue du Général de Gaulle Marcigny
Concert Chorales et Harmonie de Marcigny Rue du Général de Gaulle Marcigny samedi 22 novembre 2025.
Concert Chorales et Harmonie de Marcigny
Rue du Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le Chœur de la tour vous propose un concert en association avec l’harmonie de Marcigny et la chorale enfant du Chœur du Soleil. La cheffe de chœur Sara Rach. Samedi 22 Novembre 2025 à 20h. Rendez-vous à l’église de Marcigny.
L’entrée sera de 8€ et gratuite pour les enfants jusqu’à 14ans. .
Rue du Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 24 66 60 choeurdelatour71@gmail.com
English : Concert Chorales et Harmonie de Marcigny
German : Concert Chorales et Harmonie de Marcigny
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Chorales et Harmonie de Marcigny Marcigny a été mis à jour le 2025-10-28 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III