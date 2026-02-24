Concert chorales Salle polyvalente Fyé

Concert chorales

Salle polyvalente Grande Rue Fyé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Concert chorales organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert chorales gratuit à 20h à la salle polyvalente de Fyé le mercredi 1er avril avec les chorales Ophélia, 7/2 Choeur et Éclats de Voix ainsi que et l’atelier musique de chambre.

Direction Maïa BILD Jeanne BOËLLE Laurent RAMEAU-BEUNACHE. .

Salle polyvalente Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choir concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!

L’événement Concert chorales Fyé a été mis à jour le 2026-02-24 par OT des Alpes Mancelles