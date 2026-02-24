Concert chorales Salle polyvalente Fyé
Concert chorales Salle polyvalente Fyé mercredi 1 avril 2026.
Concert chorales
Salle polyvalente Grande Rue Fyé Sarthe
Début : 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Concert chorales organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !
L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert chorales gratuit à 20h à la salle polyvalente de Fyé le mercredi 1er avril avec les chorales Ophélia, 7/2 Choeur et Éclats de Voix ainsi que et l’atelier musique de chambre.
Direction Maïa BILD Jeanne BOËLLE Laurent RAMEAU-BEUNACHE. .
Salle polyvalente Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27 emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr
English :
Choir concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!
