Concert chorales Salle polyvalente Fyé

Concert chorales Salle polyvalente Fyé mercredi 1 avril 2026.

Concert chorales

Salle polyvalente Grande Rue Fyé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Concert chorales organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !
L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert chorales gratuit à 20h à la salle polyvalente de Fyé le mercredi 1er avril avec les chorales Ophélia, 7/2 Choeur et Éclats de Voix ainsi que et l’atelier musique de chambre.

Direction Maïa BILD Jeanne BOËLLE Laurent RAMEAU-BEUNACHE.   .

Salle polyvalente Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 93 27  emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choir concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!

L’événement Concert chorales Fyé a été mis à jour le 2026-02-24 par OT des Alpes Mancelles