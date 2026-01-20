Concert chorales -Leucémie Espoir 29 Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert chorales -Leucémie Espoir 29

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

CONCERT de trois chorales au profit de Leucémie Espoir 29

Les chorales Kanerien Sant Meryn de Plomelin, Les Voix de la Rivière de Pont-l’Abbé et Kanerien Kergoz du Guilvinec vont unir leurs voix lors d’un concert de solidarité au profit de l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 qui accompagne au quotidien les patients, enfants ou adultes, atteints de leucémie ou d’une autre maladie du sang.

La recette de cette rencontre sera intégralement reversée à l’association pour soutenir les familles éprouvées et aider au financement de la recherche hématologique.

Répertoire en breton pour la chorale de Plomelin, programme varié pour celles du Guilvinec et de Pont-l’Abbé avec du traditionnel et du contemporain, des chants du monde et de la variété française. .

