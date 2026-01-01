Concert chorales Le StanG Pluvigner

Concert chorales

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Comme chaque année, la chorale adulte de l’école de musique et de danse La Croche Chœur , dirigée par Manuelle Cornut, nous propose un concert partagé avec une autre chorale bretonne.

La chorale Les Andréanotes de Saint-André-des-Eaux, dirigée par Lydie Naël-Leduc sera leur partenaire pour ce concert.

Un programme riche et varié allant de la chanson française aux musiques du monde en passant par le Gospel permettra à chacun et chacune de trouver son coup de… chœur ! .

