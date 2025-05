Concert chorales pour la fêtes des mères – Pontonx-sur-l’Adour, 25 mai 2025 17:00, Pontonx-sur-l'Adour.

Landes

Concert chorales pour la fêtes des mères 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Début : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Concert gospel et chansons françaises au profit de l’association « CIDFF » pour le droit des femmes.

50 Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Concert chorales pour la fêtes des mères

Gospel concert and French songs in aid of the « CIDFF » association for women’s rights.

German : Concert chorales pour la fêtes des mères

Gospelkonzert und französische Chansons zu Gunsten des Vereins « CIDFF » für die Rechte der Frauen.

Italiano :

Concerto gospel e canzoni francesi a favore dell’associazione « CIDFF » per i diritti delle donne.

Espanol : Concert chorales pour la fêtes des mères

Concierto de gospel y canciones francesas en beneficio de la asociación « CIDFF » para los derechos de la mujer.

