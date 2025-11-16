Concert Chorales place Charles de Gaulle Yssingeaux

Concert Chorales

place Charles de Gaulle Église Saint-Pierre Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

pour les plus de 12 ans et étudiants Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-11-16 16:00:00

La 1ère partie sera assurée par la chorale A Capella de Peyraud (Ardèche) dirigée par Fabienne Rolland-Richard. Choral’Ys assurera la 2ème partie, dirigée par son jeune chef yssingelais, Tanguy Souvignet. Deux chants communs clôtureront la soirée.

English :

The 1st part will be performed by the A Capella choir from Peyraud (Ardèche), directed by Fabienne Rolland-Richard. Choral’Ys will perform the 2nd part, directed by its young Yssingel-based conductor, Tanguy Souvignet. Two joint songs will bring the evening to a close.

German :

Der 1. Teil wird vom Chor A Capella aus Peyraud (Ardèche) unter der Leitung von Fabienne Rolland-Richard bestritten. Choral’Ys wird den 2. Teil übernehmen, der von seinem jungen Dirigenten aus Yssingel, Tanguy Souvignet, geleitet wird. Zwei gemeinsame Lieder werden den Abend beschließen.

Italiano :

La prima parte sarà eseguita dal coro A Capella di Peyraud (Ardèche) diretto da Fabienne Rolland-Richard. La Choral’Ys eseguirà la seconda parte, diretta dal suo giovane direttore di Yssingel, Tanguy Souvignet. Due canzoni comuni concluderanno la serata.

Espanol :

La 1ª parte será interpretada por el coro A Capella de Peyraud (Ardèche) dirigido por Fabienne Rolland-Richard. Choral’Ys interpretará la 2ª parte, dirigida por su joven director de Yssingel, Tanguy Souvignet. Dos canciones conjuntas cerrarán la velada.

