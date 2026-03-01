Concert Choral’In Saint-Aubin-des-Coudrais

Concert Choral’In Saint-Aubin-des-Coudrais samedi 7 mars 2026.

Concert Choral’In

Eglise Saint-Aubin Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Entrée libre au chapeau.   .

Eglise Saint-Aubin Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Choral’In Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-03-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude