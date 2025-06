CONCERT CHOREGRAPHIQUE DE FOSSA Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2025 19:00

Concert organisé par l’association « Les amis de François de Fossa » et la Cie Luc Maubon dans le cadre du 250ème anniversaire du compositeur catalan François de Fossa, guitariste.

English :

Concert organized by the association « Les amis de François de Fossa » and Cie Luc Maubon to celebrate the 250th birthday of Catalan composer and guitarist François de Fossa.

German :

Konzert, das von der Vereinigung « Les amis de François de Fossa » und der Cie Luc Maubon im Rahmen des 250. Geburtstags des katalanischen Komponisten und Gitarristen François de Fossa organisiert wird.

Italiano :

Concerto organizzato dall’associazione « Les amis de François de Fossa » e dalla Cie Luc Maubon in occasione del 250° compleanno del compositore e chitarrista catalano François de Fossa.

Espanol :

Concierto organizado por la asociación « Les amis de François de Fossa » y la Cie Luc Maubon con motivo del 250 aniversario del nacimiento del compositor y guitarrista catalán François de Fossa.

