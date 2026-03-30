CONCERT CHORO ARTE Port-Vendres
CONCERT CHORO ARTE Port-Vendres samedi 11 avril 2026.
CONCERT CHORO ARTE
Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Plongez dans l’univers du choro, genre musical emblématique du Brésil, mêlant virtuosité, improvisation et convivialité. Portée par la Roda de choro, cette soirée musicale vous invite à découvrir une ambiance à la fois festive et intimiste, où les mélodies dansantes et les rythmes chaloupés créent une atmosphère unique.
Entre énergie communicative et finesse musicale, ce concert est une véritable
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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 71 72 77
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English :
Immerse yourself in the world of choro, a musical genre emblematic of Brazil, combining virtuosity, improvisation and conviviality. Led by the Roda de Choro, this musical evening invites you to discover a festive yet intimate ambience, where danceable melodies and swaying rhythms create a unique atmosphere.
A blend of infectious energy and musical finesse, this concert is a real treat
L’événement CONCERT CHORO ARTE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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