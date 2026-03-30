CONCERT CHORO ARTE

Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Plongez dans l’univers du choro, genre musical emblématique du Brésil, mêlant virtuosité, improvisation et convivialité. Portée par la Roda de choro, cette soirée musicale vous invite à découvrir une ambiance à la fois festive et intimiste, où les mélodies dansantes et les rythmes chaloupés créent une atmosphère unique.

Entre énergie communicative et finesse musicale, ce concert est une véritable

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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 71 72 77

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English :

Immerse yourself in the world of choro, a musical genre emblematic of Brazil, combining virtuosity, improvisation and conviviality. Led by the Roda de Choro, this musical evening invites you to discover a festive yet intimate ambience, where danceable melodies and swaying rhythms create a unique atmosphere.

A blend of infectious energy and musical finesse, this concert is a real treat

L’événement CONCERT CHORO ARTE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE