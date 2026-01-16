Concert Choro avec le Cristiano Nacimiento Trio Magic Mirrors Istres
Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-28 18:00:00
Cristiano Nacimiento Guitare, Claire Luzi Mandoline et Icaro Kai Pandeiro
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
Cristiano Nacimiento: Guitar, Claire Luzi: Mandolin and Icaro Kai: Pandeiro
