Concert Chorus united et Joy of Gospel

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:30:00

fin : 2025-12-14 12:15:00

Date(s) :

2025-12-14

Préparez vos oreilles pour un Noël en musique !

Les chorales reviennent pour enchanter petits et grands avec un concert qui vous fera vibrer au même rythme que vos guirlandes lumineuses. Des classiques de Noël aux petites surprises musicales, les talentueux chanteurs sauront vous transporter dans l’esprit des fêtes.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 décembre 2025 de 11h30 à 12h15. .

Place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Prepare your ears for a musical Christmas!

L’événement Concert Chorus united et Joy of Gospel Saumur a été mis à jour le 2025-12-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME