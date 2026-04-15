Concert « Choumissa » par le quintet Ziryab Samedi 23 mai, 20h45 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

• CONCERT : « Choumissa » par le Quintet Ziryab

Mona Boutchebak (chant, percus), Tarek Ait Ouali (banjo), Thomas Bourgeois (zarb, percus), Fred Pichot (sax, guitare, flûte), Sylvain Terminiello (basse)

Avec le festival des 5 continents. Entre le MAC et Borély

Choumissa (« petit soleil ») retrace en musique le parcours de Ziryab, musicien et savant qui voyage depuis la Mésopotamie jusqu’en Espagne, en traversant l’Egypte et le Maghreb. De la tradition perse, au folklore judéo-provençal, en passant par la musique arabo-andalouse, il invente de nouveaux instruments et influence l’art de vivre partout où il va. Ziryab devient ainsi au IXème siècle, le plus grand fédérateur des musiciens et musiciennes du monde méditerranéen. Choumissa évoque le croisement des continents et des cultures, un voyage musical hors du commun, s’adressant au plus grand nombre.

Mona Boutchebak : chant, percus -Fred Pichot : sax, guitare, flûte- Tarek Ait Ouali : banjo – Thomas Bourgeois : zarb, percus – Phil Boyer : soubassophone

Dans la cour du MAC, de 20h45 à 21h45

MAC – Musée d’art contemporain 69 Avenue d’ haifa, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac Le socle historique réunit des ensembles importants et représentatifs de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Riche d’environ un millier d’œuvres, la collection rassemble des peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations, avec des ensembles importants tels que : Le Nouveau Réalisme ; La Figuration Narrative ; Le Support-surface ; La Scène américaine ; Espace Fluxus ; Espace autour du corps ; Espace Arte Povera ; Artistes français majeurs ; Jeunes artistes. Elle se développe chaque année par des dépôts et des acquisitions réalisées à la suite d’expositions temporaires. Métro rond-point et Bus 23-45. Parking à côté du musée. Vélos électriques en libre-service. Accès handicapés

• CONCERT : « Choumissa » par le Quintet Ziryab

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