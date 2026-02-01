Concert Chris Cohen Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer
Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Chris Cohen en concert au Chaland ! L’auteur-compositeur-interprète-producteur-multi-instrumentiste américain vient en solo nous présenter sa pop ouvragée, parlant des maux de la société, des conflits familiaux et des issues aux situations douloureuses. Des chansons faussement minimalistes, très délicatement orchestrées. .
