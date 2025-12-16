CONCERT CHRISTEL, CHANSONS FRANÇAISE INIMISTES Hôtel le diablotin Saint-Jean-de-Fos
Hôtel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault
Début : 2026-01-30
Christel est une autrice et chanteuse.
Elle propose un univers personnel et intimiste: ses chansons parlent
de l’enfance, du temps qui passe, des racines…
Dans la veine des chansons à texte, son univers se teinte aussi d’accents orientaux dans certaines de ses compositions. Elle s’est produite sur différentes scènes locales (La Grange o z’arts à Fleury d’Aude, le
Gazette Café à Montpellier, en première partie d’Olivia Ruiz et du
duo Les Croquants au Zinga Zanga à Béziers…). Elle a sorti son
premier EP “L’étincelle” en 2015, dont les arrangements et la
la réalisation sont signées Frank Marty, avec qui elle compose depuis
toujours. De plus, elle est accompagnée par Guilam, également artiste auteur compositeur, aux guitares et chœurs. .
Christel is an author and singer.
