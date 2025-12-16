CONCERT CHRISTEL, CHANSONS FRANÇAISE INIMISTES Hôtel le diablotin Saint-Jean-de-Fos

CONCERT CHRISTEL, CHANSONS FRANÇAISE INIMISTES

Hôtel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Christel est une autrice et chanteuse.

Christel est une autrice et chanteuse.

Elle propose un univers personnel et intimiste: ses chansons parlent

de l’enfance, du temps qui passe, des racines…

Dans la veine des chansons à texte, son univers se teinte aussi d’accents orientaux dans certaines de ses compositions. Elle s’est produite sur différentes scènes locales (La Grange o z’arts à Fleury d’Aude, le

Gazette Café à Montpellier, en première partie d’Olivia Ruiz et du

duo Les Croquants au Zinga Zanga à Béziers…). Elle a sorti son

premier EP “L’étincelle” en 2015, dont les arrangements et la

la réalisation sont signées Frank Marty, avec qui elle compose depuis

toujours. De plus, elle est accompagnée par Guilam, également artiste auteur compositeur, aux guitares et chœurs. .

Hôtel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

Christel is an author and singer.

L’événement CONCERT CHRISTEL, CHANSONS FRANÇAISE INIMISTES Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-12-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT