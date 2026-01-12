Concert Christian Delagrange Casseneuil
Concert Christian Delagrange Casseneuil dimanche 25 janvier 2026.
Concert Christian Delagrange
Salle Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Renseignements et réservation par téléphone. .
Salle Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 02 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Christian Delagrange
L’événement Concert Christian Delagrange Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot