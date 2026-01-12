Concert Christian Delagrange

Salle Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Renseignements et réservation par téléphone. .

Salle Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 02 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Christian Delagrange

L’événement Concert Christian Delagrange Casseneuil a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot