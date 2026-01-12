Concert Christian Delagrange Casseneuil

Concert Christian Delagrange Casseneuil dimanche 25 janvier 2026.

Salle Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-01-25
Renseignements et réservation par téléphone.   .

Salle Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 02 63 

English : Concert Christian Delagrange

