Concert Christian Le Délézir Rue de la Chapelle Plérin mercredi 20 août 2025.

Rue de la Chapelle Chapelle Saint-Eloi Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-20 20:30:00

fin : 2025-08-20 21:30:00

2025-08-20

Aux confins des musiques contemporaines & improvisées, entre poésie & imaginaire maritime, Christian Le Délézir nous fait partager l’univers unique et authentique d’un poète des sons et des climats.

Ce VOYAGE EN EXATONIE est uniquement constitué d’œuvres originales, largement inspirées par la musique et les rythmes de la nature, la mer, le vent, les oiseaux; autant de symboles pour une musique à la fois figurative et introvertie, pleine de vie, parce que libre; ni intellectualiste, ni conventionnelle.

Toujours présents le rêve et le lyrisme, la singularité et l’enchantement de la flûte traversière alto à quart-de-tons et de la flûte en bambou. .

Rue de la Chapelle Chapelle Saint-Eloi Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 24 08 16

