Concert Christian leduc Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Concert Christian leduc
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25
Avec sa guitare à textes et ses chansons à cordes, une voix chaleureuse, une pointe d’humour drôle et tellement de sensibilité, ce joueur de mots chante passions et révoltes
depuis une trentaine d’années
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
English :
With his lyric guitar and string songs, a warm voice, a touch of funny humor and so much sensitivity, this player of words sings passions and revolts
for some thirty years
