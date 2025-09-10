Concert Christian Olivier en Trio Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Concert Christian Olivier en Trio Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher samedi 31 janvier 2026.

Concert Christian Olivier en Trio

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

De Têtes Raides en Chats Pelés, de Prévert en Vian, le parcours de Christian Olivier, inclassable et inlassable iconoclaste, a toujours été guidé par la poésie.

Pas étonnant qu’il soit un jour tombé tête (raide) la première, amoureux des poètes russes du XXème siècle. Jusqu’à en faire un bouquin, plusieurs spectacles et, ce qui nous préoccupe aujourd’hui, un disque de chansons.

Car Le ça est le ça, le nouvel album solo de l’olibrius, n’est ni une anthologie de la littérature soviétique, ni un bréviaire révolutionnaire. Mais bien une oeuvre poétique et musicale accessible à tous, qui s’inscrit à merveille dans la lignée artistique de Christian Olivier, têtue, rude, lyrique.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

English : Concert Christian Olivier en Trio

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Christian Olivier en Trio Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie