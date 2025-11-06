Concert Christine Salem Salem Rényon La Passerelle Saint-Brieuc

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

2025-11-06

Diva, tout simplement

Voix grave, enracinée, traversée d’esprits Christine Salem incarne le maloya dans ce qu’il a de plus profond. Entourée de quatre musiciennes, à la croisée des traditions et de l’avant-garde, elle tisse une matière vivante, hybride, où les accents rituels créoles se frottent aux élans électriques et aux éclats d’improvisation. Une aventure musicale inédite, où la transe se fait libre, incandescente. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 68 18 46

