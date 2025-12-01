Concert Christmas Gospel Eglise Protestante Evangélique Saint-Lunaire

Concert Christmas Gospel Eglise Protestante Evangélique Saint-Lunaire samedi 20 décembre 2025.

Concert Christmas Gospel

Eglise Protestante Evangélique 541 Bd de Saint-Cast Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Christmas Gospel par la chorale Tsiory à l’église évangélique protestante Chapelle de Longchamp.

Prix libre. .

Eglise Protestante Evangélique 541 Bd de Saint-Cast Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 99 19 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Christmas Gospel Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-10-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme