Concert Christmas in Thionville Eglise Saint-Pierre Thionville

Concert Christmas in Thionville

Eglise Saint-Pierre 70 rue de Longwy Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël inédit pour le Symphonique, en église pour insuffler et ressentir l’émotion de cette période de fête, de joie mais aussi de recueillement.

Un programme surprise, qui évoque une promenade dans les rues de Vienne durant ce temps de l’Avent où se bousculent les spectacles festifs en tout genre en attendant Noël !

Venez vibrer et partager en musique ce moment si particulier.Tout public

0 .

Eglise Saint-Pierre 70 rue de Longwy Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

A brand-new Christmas concert for the Symphonique, in a church to instill and feel the emotion of this festive, joyous and contemplative season.

A surprise program, evoking a stroll through the streets of Vienna during the Advent season, when festive shows of all kinds are staged in anticipation of Christmas!

Come and share in the musical excitement of this very special time.

German :

Ein neuartiges Weihnachtskonzert für die Symphoniker in der Kirche, um die Emotionen dieser Zeit des Festes, der Freude, aber auch der Besinnung zu vermitteln und zu spüren.

Ein Überraschungsprogramm, das an einen Spaziergang durch die Straßen Wiens in der Adventszeit erinnert, wo sich in Erwartung von Weihnachten festliche Veranstaltungen aller Art drängen!

Lassen Sie sich von der Musik mitreißen und teilen Sie diese besondere Zeit mit uns.

Italiano :

Un concerto di Natale inedito per la Symphonique, in una chiesa dove si respira l’emozione di questo periodo festivo, gioioso e contemplativo.

Un programma a sorpresa che evoca una passeggiata per le strade di Vienna durante il periodo dell’Avvento, quando vengono allestiti spettacoli festivi di ogni genere in vista del Natale!

Venite a condividere l’emozione e la musica di questo periodo speciale dell’anno.

Espanol :

Un concierto de Navidad inédito para la Sinfónica, en una iglesia donde se respira la emoción de esta época festiva, alegre y contemplativa.

Un programa sorpresa que evoca un paseo por las calles de Viena durante el Adviento, cuando se organizan espectáculos festivos de todo tipo en vísperas de la Navidad

Venga y comparta la emoción y la música de esta época tan especial del año.

L’événement Concert Christmas in Thionville Thionville a été mis à jour le 2025-10-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME