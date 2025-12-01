Concert Christmas songs du Big Bog & Co Mutzig

Concert Christmas songs du Big Bog & Co

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Cette année pour son spectacle de Noël, le BIG BOG accueille une invitée surprise, star de la chanson française !

Buvette dès 16h et petite restauration .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

