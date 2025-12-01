Concert Christmas songs du Big Bog & Co Mutzig
Concert Christmas songs du Big Bog & Co
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Cette année pour son spectacle de Noël, le BIG BOG accueille une invitée surprise, star de la chanson française !
Buvette dès 16h et petite restauration .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com
