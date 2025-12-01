Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Christmas songs du Big Bog & Co Mutzig

Concert Christmas songs du Big Bog & Co Mutzig dimanche 21 décembre 2025.

Concert Christmas songs du Big Bog & Co

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Cette année pour son spectacle de Noël, le BIG BOG accueille une invitée surprise, star de la chanson française !
Buvette dès 16h et petite restauration   .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61  commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Christmas songs du Big Bog & Co Mutzig a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig