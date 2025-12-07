Concert Christmas’Time Munster

Concert Christmas’Time

Place du marché Munster Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

2025-12-07 2025-12-22 2025-12-23

Christmas’Time un moment musical chaleureux pour partager l’esprit de Noël en douceur.

Plongez dans l’univers de Christmas’Time, un concert où la saison de Noël se raconte en musique. Entre classiques familiers, mélodies apaisantes et quelques touches festives, laissez-vous guider à travers une atmosphère lumineuse et conviviale.

Christmas’Time vous invite à partager un moment simple et chaleureux, propice aux souvenirs et aux instants partagés, en famille ou entre amis. .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Christmas Time: a warm musical moment to share the spirit of Christmas.

