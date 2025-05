Concert Christophe au Casino de Jonzac – Zac du Val de Seugne Jonzac, 23 mai 2025 20:00, Jonzac.

Charente-Maritime

Christophe Pusset est un amoureux de la chanson française. Accompagné de son piano, il reprend les standards de Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman, Berger… et également des tubes actuels de Vianney, Bigflo et Oli, Ben l’Oncle Soul et bien d’autres.

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Christophe Pusset is a lover of French chanson. Accompanied by his piano, he covers standards by Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman, Berger? as well as current hits by Vianney, Bigflo et Oli, Ben l?Oncle Soul and many others.

German :

Christophe Pusset ist ein Liebhaber des französischen Chansons. Auf seinem Klavier begleitet er die Standards von Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman, Berger? und auch die aktuellen Hits von Vianney, Bigflo et Oli, Ben l’Oncle Soul und vielen anderen.

Italiano :

Christophe Pusset è un amante della chanson francese. Accompagnato dal suo pianoforte, interpreta gli standard di Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman e Berger, oltre ai successi attuali di Vianney, Bigflo et Oli, Ben l’Oncle Soul e molti altri.

Espanol :

Christophe Pusset es un amante de la chanson francesa. Acompañado de su piano, versiona estándares de Gainsbourg, Cabrel, Jonasz, Goldman y Berger, así como éxitos actuales de Vianney, Bigflo et Oli, Ben l’Oncle Soul y muchos otros.

