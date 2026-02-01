Concert Christophe Petit joue Peer Gynt Médiathèque la Passerelle Bourg-lès-Valence

Concert Christophe Petit joue Peer Gynt

Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Peer Gynt est une des suites symphoniques les plus connues du répertoire classique. L’immense succès de ces mélodies décidera son compositeur, le norvégien Edvard Grieg, à en faire des transcriptions pour piano seul.

.

Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Peer Gynt is one of the best-known symphonic suites in the classical repertoire. The immense success of these melodies led its composer, the Norwegian Edvard Grieg, to make transcriptions for solo piano.

L’événement Concert Christophe Petit joue Peer Gynt Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme