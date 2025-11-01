Concert Christophe Quatremer et Sylvie Barbebi chemin de la Fontatiere Piégon
chemin de la Fontatiere Centre artistique de Piégon Piégon Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-02
Concert avec le violoniste Christophe Quatremer et la pianiste Sylvie Barberi.
chemin de la Fontatiere Centre artistique de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English : Concert by Christophe Quatremer and Sylvie Barbebi
Concert with violinist Christophe Quatremer and pianist Sylvie Barberi.
German : Konzert Christophe Quatremer und Sylvie Barbebi
Konzert mit dem Geiger Christophe Quatremer und der Pianistin Sylvie Barberi.
Italiano :
Concerto con il violinista Christophe Quatremer e la pianista Sylvie Barberi.
Espanol :
Concierto con el violinista Christophe Quatremer y la pianista Sylvie Barberi.
