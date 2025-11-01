Concert Christophe Quatremer et Sylvie Barbebi chemin de la Fontatiere Piégon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-02

2025-11-01

Concert avec le violoniste Christophe Quatremer et la pianiste Sylvie Barberi.
chemin de la Fontatiere Centre artistique de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English : Concert by Christophe Quatremer and Sylvie Barbebi

Concert with violinist Christophe Quatremer and pianist Sylvie Barberi.

German : Konzert Christophe Quatremer und Sylvie Barbebi

Konzert mit dem Geiger Christophe Quatremer und der Pianistin Sylvie Barberi.

Italiano :

Concerto con il violinista Christophe Quatremer e la pianista Sylvie Barberi.

Espanol :

Concierto con el violinista Christophe Quatremer y la pianista Sylvie Barberi.

