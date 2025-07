CONCERT CHRONOLOGIE DE LA CHANSON FRANCAISE Lunas

Concert « Chronologie de la chanson française », par Denis Gourdin, à la guitare et au chant au-dessus du Gîte Lou Castellou. Durée 1h30. Entrée non-adhérent 12€, adhérent 10€. De 12 à 17 ans 5€ et <12 ans gratuit. Réservation au 06 71 91 60 88 par SMS de préférence. Billetterie sur place à partir de 19h. Repli prévu en cas d'intempérie Concert "Chronologie de la chanson française", par Denis Gourdin, à la guitare et au chant au-dessus du Gîte Lou Castellou. Durée 1h30. Entrée non-adhérent 12€, adhérent 10€. De 12 à 17 ans 5€ et <12 ans gratuit. Réservation au 06 71 91 60 88 par SMS de préférence. Billetterie sur place à partir de 19h. Repli prévu en cas d'intempérie . Gite Lou castellou Lunas 34650 Hérault Occitanie English :

Concert « Chronologie de la chanson française », by Denis Gourdin, guitar and vocals above the Gîte Lou Castellou. Duration: 1h30. Non-member admission: 12?, member admission: 10? 12 to 17 years 5? and <12 years free. Reservations by SMS to 06 71 91 60 88. Ticket sales on site from 7pm. Back-up in case of bad weather German :

Konzert « Chronologie des französischen Chansons », von Denis Gourdin, mit Gitarre und Gesang über dem Gîte Lou Castellou. Dauer: 1,5 Stunden. Eintritt für Nicht-Mitglieder: 12?, für Mitglieder 10? Von 12 bis 17 Jahren 5? und <12 Jahre kostenlos. Reservierung unter 06 71 91 60 88, am besten per SMS. Kartenverkauf vor Ort ab 19 Uhr. Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter Italiano :

Concerto « Chronologie de la chanson française », di Denis Gourdin, chitarra e voce sopra il Gîte Lou Castellou. Durata: 1h30. Ingresso non soci: 12 €, ingresso soci: 10 €. Da 12 a 17 anni 5? e <12 anni gratis. Prenotazioni via SMS al numero 06 71 91 60 88. Biglietti disponibili in loco dalle 19.00. Backup in caso di maltempo Espanol :

Concierto « Chronologie de la chanson française », a cargo de Denis Gourdin, a la guitarra y al cante, en la Gîte Lou Castellou. Duración: 1h30. Entrada no socios: 12 euros, entrada socios: 10 euros. De 12 a 17 años 5? y <12 años gratis. Reservas por SMS al 06 71 91 60 88. Entradas disponibles in situ a partir de las 19.00 horas. Reserva en caso de mal tiempo