Concert Chrys Mahun Châteauneuf

Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire
Début : 2026-02-06 20:30:00
Concert –Chrys Mahun présente “Les Romantiques” Dassin, Halliday, Mahun
TOUT LE MONDE CHANTE !
Repas sur place à 12€ (échine de porc, légumes rôtis, riz pomme au four)
Réservation obligatoire .
Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
