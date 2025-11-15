CONCERT

ÉGLISE Ciadoux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Parcours musicaux des 7 trésors de l’église de Ciadoux, en partenariat avec Jacques Pujo, historien

Petites pièces de musique de chambre des élèves du Conservatoire et de leurs professeurs (Lilian Poueydebat, Myriam Lenfant, Marina Marque-Bouaret, Antonin Flavigny et Svetlana Legros).

Dans la limite des places disponibles. .

ÉGLISE Ciadoux 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 96 96 conservatoire@la5c.fr

English :

Musical tours of the 7 treasures of the Ciadoux church, in partnership with historian Jacques Pujo

German :

Musikalische Rundgänge zu den 7 Schätzen der Kirche von Ciadoux, in Partnerschaft mit Jacques Pujo, Historiker

Italiano :

Visite musicali ai 7 tesori della chiesa di Ciadoux, in collaborazione con lo storico Jacques Pujo

Espanol :

Visitas musicales a los 7 tesoros de la iglesia de Ciadoux, en colaboración con el historiador Jacques Pujo

L’événement CONCERT Ciadoux a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE