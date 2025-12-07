Concert Ciel(s) Le Passage Concarneau

Concert Ciel(s)

Le Passage Eglise Notre Dame du Passage Concarneau Finistère

Début : 2025-12-07 16:15:00

fin : 2025-12-07

Choeur Penn Ar Bed, direction par Clara Benz.

Chœur mixte constitué d’une soixantaine de choristes, est implanté à Quimper. Son répertoire se veut original, loin des sentiers battus.

Programme Ciel(s) L’humanité lève depuis toujours les yeux vers le ciel elle en dépend pour pouvoir s’alimenter, survivre. Mais au-delà, le ciel est un lieu d’émerveillement et de mystère, où l’humain projette depuis des temps ancestraux ses émotions et ses questionnements. Avec la musique vocale comme témoignage, le chœur Penn Ar Bed déploie une proposition créative autour de ciels aussi changeants qu’universels au fil de l’histoire et des cultures humaines. .

