Quiévrechain

Concert ciné à Quiévrechain

Quiévrechain Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert Ciné à Quiévrechain Les plus grands chefs-d’œuvre du cinéma en musique !

Le samedi 30 mai 2026 à 18h30, préparez-vous à vivre une soirée magique et pleine de nostalgie. L’Harmonie Aunelle Orchestra vous invite à son grand Concert Ciné à la Salle des fêtes de Quiévrechain.

Laissez-vous emporter par les bandes originales qui ont marqué l’histoire du septième art. Des mélodies épiques du Seigneur des Anneaux et des chroniques de Narnia à la poésie visuelle et musicale de Là-haut, les musiciens redonneront vie sur scène à vos plus grands souvenirs de cinéma.

Gratuit

Concert Ciné à Quiévrechain Les plus grands chefs-d’œuvre du cinéma en musique !

Le samedi 30 mai 2026 à 18h30, préparez-vous à vivre une soirée magique et pleine de nostalgie. L’Harmonie Aunelle Orchestra vous invite à son grand Concert Ciné à la Salle des fêtes de Quiévrechain.

Laissez-vous emporter par les bandes originales qui ont marqué l’histoire du septième art. Des mélodies épiques du Seigneur des Anneaux et des chroniques de Narnia à la poésie visuelle et musicale de Là-haut, les musiciens redonneront vie sur scène à vos plus grands souvenirs de cinéma.

Gratuit .

Quiévrechain 59920 Nord Hauts-de-France

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English :

Concert Ciné in Quiévrechain: The greatest cinematic masterpieces set to music!

On Saturday, May 30, 2026 at 6.30pm, get ready for a magical evening full of nostalgia. The Harmonie Aunelle Orchestra invites you to its grand Concert Ciné at the Salle des fêtes in Quiévrechain.

Let yourself be carried away by the soundtracks that have marked the history of the seventh art. From the epic melodies of The Lord of the Rings and The Chronicles of Narnia to the visual and musical poetry of Là-haut, the musicians will bring your greatest movie memories to life on stage.

Free

L’événement Concert ciné à Quiévrechain Quiévrechain a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Valenciennes