Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard
Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard samedi 13 décembre 2025.
Concert Ciné Classique
Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Organisé par l’Orchestre de l’Harmonie Fertoise Invité Orchestre Symphonique du Mans.
Au chapeau. .
Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
English :
L’événement Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-11-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude