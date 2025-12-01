Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13

Organisé par l’Orchestre de l’Harmonie Fertoise Invité Orchestre Symphonique du Mans.
Au chapeau.   .

