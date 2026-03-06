Concert-ciné La Mélodie du Monde La Monnerie Oradour-sur-Vayres
Concert-ciné La Mélodie du Monde La Monnerie Oradour-sur-Vayres samedi 21 mars 2026.
Concert-ciné La Mélodie du Monde
La Monnerie La Filature Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-03-21
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La Filature vous propose de découvrir La Mélodie du Monde, un film documentaire réalisé par Walter Ruttmann avec la musique en direct par BenNasr AlGhandour, pour une plongée dans le cinéma des années 1920. .
La Monnerie La Filature Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 01 96
English : Concert-ciné La Mélodie du Monde
