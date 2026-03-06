Concert-ciné La Mélodie du Monde La Monnerie Oradour-sur-Vayres

Concert-ciné La Mélodie du Monde

La Monnerie La Filature Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Filature vous propose de découvrir La Mélodie du Monde, un film documentaire réalisé par Walter Ruttmann avec la musique en direct par BenNasr AlGhandour, pour une plongée dans le cinéma des années 1920. .

La Monnerie La Filature Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 01 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert-ciné La Mélodie du Monde

L’événement Concert-ciné La Mélodie du Monde Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Ouest Limousin