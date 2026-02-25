Concert-ciné orchestre Cinéma Tence
Concert-ciné orchestre Cinéma Tence dimanche 15 mars 2026.
Concert-ciné orchestre
Cinéma CinéTence Tence Haute-Loire
Début : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15
Concert de l’orchestre de l’école de musique du Haut-Lignon sous la direction de Laure Philippoteaux, suivi de la projection du film Nous l’orchestre .
Cinéma CinéTence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 63 emihl.cc.hautlignon@orange.fr
Concert by the Haut-Lignon music school orchestra, conducted by Laure Philippoteaux, followed by a screening of the film Nous l’orchestre .
