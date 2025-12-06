Concert Ciné-Rock Saint-Laurent-sur-Sèvre
Concert Ciné-Rock Saint-Laurent-sur-Sèvre samedi 6 décembre 2025.
Concert Ciné-Rock
La Clefs des Champs Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
.
La Clefs des Champs Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire lamalaurentaise@orange.fr
English :
L’événement Concert Ciné-Rock Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne