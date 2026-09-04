Concert – Circle of Mud Blotzheim
vendredi 9 octobre 2026 · Blotzheim
Informations pratiques
Blotzheim
Concert – Circle of Mud
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09 23:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Fondé en 2021, le groupe réunit des musiciens exceptionnels ayant accompagné de grands noms de la musique française. Le groupe aura le plaisir de vous présenter leur nouvel album ACOUSTIQUE avec des compositions issues de leurs deux albums parus sur le label légendaire DIXIEFROG RECORDS, ainsi que des reprises choisies avec soin. Au programme, un concert intimiste et émouvant pour cette sortie nationale du nouvel album.
CIRCLE OF MUD ACOUSTIC avec Flo Bauer
Tout public
Durée : 2h .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com
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English :
L’événement Concert – Circle of Mud Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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