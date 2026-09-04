Informations pratiques

Blotzheim

Concert – Circle of Mud

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Fondé en 2021, le groupe réunit des musiciens exceptionnels ayant accompagné de grands noms de la musique française. Le groupe aura le plaisir de vous présenter leur nouvel album ACOUSTIQUE avec des compositions issues de leurs deux albums parus sur le label légendaire DIXIEFROG RECORDS, ainsi que des reprises choisies avec soin. Au programme, un concert intimiste et émouvant pour cette sortie nationale du nouvel album.

CIRCLE OF MUD ACOUSTIC avec Flo Bauer

Tout public

Durée : 2h .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert – Circle of Mud Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue