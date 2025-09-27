Concert Circle of Mud Schirmeck
Concert Circle of Mud
53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00
Une soirée pleine d’énergie vous attend ! Circle of Mud du modern blues-rock puissant et intense. En première partie, Peter Later une touche de powerpop entraînante
53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 23 87 70 amicalemihb@gmail.com
English :
A high-energy evening awaits you! Circle of Mud? powerful, intense modern blues-rock. Opening the evening, Peter Later? a touch of catchy powerpop
German :
Ein energiegeladener Abend erwartet Sie! Circle of Mud ? kraftvoller und intensiver Modern Blues-Rock. Als Vorgruppe: Peter Later ? ein Hauch von mitreißendem Powerpop
Italiano :
Vi aspetta una serata ad alta energia! Circle of Mud? Un blues-rock moderno, potente e intenso. Ad aprire la serata, Peter Later ? un tocco di powerpop orecchiabile
Espanol :
Le espera una velada llena de energía Circle of Mud? blues-rock moderno, potente e intenso. Abriendo la velada, Peter Later ? un toque de powerpop pegadizo
