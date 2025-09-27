Concert Circle of Mud Schirmeck

53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

Une soirée pleine d’énergie vous attend ! Circle of Mud du modern blues-rock puissant et intense. En première partie, Peter Later une touche de powerpop entraînante

English :

A high-energy evening awaits you! Circle of Mud? powerful, intense modern blues-rock. Opening the evening, Peter Later? a touch of catchy powerpop

German :

Ein energiegeladener Abend erwartet Sie! Circle of Mud ? kraftvoller und intensiver Modern Blues-Rock. Als Vorgruppe: Peter Later ? ein Hauch von mitreißendem Powerpop

Italiano :

Vi aspetta una serata ad alta energia! Circle of Mud? Un blues-rock moderno, potente e intenso. Ad aprire la serata, Peter Later ? un tocco di powerpop orecchiabile

Espanol :

Le espera una velada llena de energía Circle of Mud? blues-rock moderno, potente e intenso. Abriendo la velada, Peter Later ? un toque de powerpop pegadizo

