Concert Circle of Mud Village-Neuf

Concert Circle of Mud

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : EUR

Date et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Circle of Mud incarne le renouveau du Blues-Rock. Mené par le jeune et charismatique Flo Bauer, le groupe délivre une musique à la fois roots et moderne. Rester dans l’air du temps sans pour autant oublier les racines du Blues dont ils s’inspirent, voilà le pari de ce jeune groupe en devenir.

Né sous l’impulsion du guitariste Gino Monachello, Circle of Mud est rejoint rapidement par Flo Bauer au chant et à la guitare, puis par une section rythmique de choc, à savoir Matthieu Zirn à la batterie et Franck Bedez à la basse.

Tout public

Durée 1h30

Réservation

Flo Bauer Lead Vocal & Guitar

Gino Monachello Guitar & Lapsteel & Backing Vocals

Franck Bedez Bass Guitar & Backing Vocals

Matthieu Zirn Drums & Backing Vocals

Thomas Keller Sound Engineer .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

