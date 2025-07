Concert Cisco HERZHAFT « Aux racines du blues » Le Rouge Gorge Réville

Concert Cisco HERZHAFT « Aux racines du blues » Le Rouge Gorge Réville mardi 12 août 2025.

Concert Cisco HERZHAFT « Aux racines du blues »

Le Rouge Gorge 19 Route des Monts Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 16:00:00

fin : 2025-08-12 17:30:00

Date(s) :

2025-08-12

AUX RACINES DU BLUES . Cisco HERZHAFT est un vrai blues rambler , un baroudeur du blues, qui a usé ses cordes vocales et de guitare sur toutes sortes de scènes, toutes sortes de routes, une vingtaine de pays dans le Monde.

AUX RACINES DU BLUES . Cisco HERZHAFT est un vrai blues rambler , un baroudeur du blues, qui a usé ses cordes vocales et de guitare sur toutes sortes de scènes, toutes sortes de routes, une vingtaine de pays dans le Monde. .

Le Rouge Gorge 19 Route des Monts Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02 gvmusicdelamer@gmail.com

English : Concert Cisco HERZHAFT « Aux racines du blues »

« TO THE ROOTS OF THE BLUES ». Cisco HERZHAFT is a true « blues rambler », a blues adventurer who has worn out his vocal and guitar chords on all kinds of stages, on all kinds of roads, in some twenty countries around the world.

German :

« ZU DEN WURZELN DES BLUES ». Cisco HERZHAFT ist ein echter « Blues Rambler », ein Wanderer des Blues, der seine Stimmbänder und Gitarren auf allen möglichen Bühnen, auf allen möglichen Straßen, in zwanzig Ländern der Welt verschlissen hat.

Italiano :

« ALLE RADICI DEL BLUES Cisco HERZHAFT è un vero e proprio « blues rambler », un avventuriero del blues che ha consumato le sue corde vocali e chitarristiche su ogni tipo di palcoscenico, su ogni tipo di strada, in una ventina di paesi del mondo.

Espanol :

« A LAS RAÍCES DEL BLUES ». Cisco HERZHAFT es un auténtico « vagabundo del blues », un aventurero del blues que ha desgastado sus cuerdas vocales y su guitarra en todo tipo de escenarios, en todo tipo de carreteras, en una veintena de países de todo el mundo.

L’événement Concert Cisco HERZHAFT « Aux racines du blues » Réville a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Cotentin Le Val de Saire