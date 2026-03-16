Concert Citad’Elles par l’Ensemble Vocal Mélopée place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Citad’Elles par l’Ensemble Vocal Mélopée place de l’Eglise Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 26 avril 2026.

Concert Citad’Elles par l’Ensemble Vocal Mélopée

place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Après avoir partagé ses préoccupations féministes, vibré avec les saisons et célébré la nuit, Mélopée vous invite cette année à arpenter la ville.
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place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ensemblevocalmelopee@gmail.com

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English :

After sharing its feminist concerns, vibrating with the seasons and celebrating the night, this year Mélopée invites you to survey the city.

L’événement Concert Citad’Elles par l’Ensemble Vocal Mélopée Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme

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