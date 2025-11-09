Concert Citad’Elles Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Citad’Elles Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 9 novembre 2025.
Concert Citad’Elles
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
PAR L’ ENSEMBLE VOCAL MÉLOPÉE (ET AUSSI GRAIN D’PHONIE)
Mélopée invite à découvrir la ville à travers un parcours de chansons actuelles qui explorent l’univers urbain sous toutes ses facettes.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
BY VOCAL ENSEMBLE MÉLOPÉE (AND GRAIN D?PHONIE)
Mélopée invites you to discover the city through a journey of contemporary songs that explore the urban universe in all its facets.
German :
VOM VOKALENSEMBLE MELOPÉE (UND AUCH GRAIN D?PHONIE)
Mélopée lädt dazu ein, die Stadt durch eine Reihe von aktuellen Liedern zu entdecken, die das urbane Universum in all seinen Facetten erkunden.
Italiano :
DELL’ENSEMBLE VOCALE MÉLOPÉE (E ANCHE GRAIN D?PHONIE)
Mélopée vi invita a scoprire la città attraverso un viaggio di canzoni contemporanee che esplorano il mondo urbano in tutte le sue sfaccettature.
Espanol :
POR EL CONJUNTO VOCAL MÉLOPÉE (Y TAMBIÉN GRAIN D’PHONIE)
Mélopée le invita a descubrir la ciudad a través de un viaje de canciones contemporáneas que exploran el mundo urbano en todas sus facetas.
