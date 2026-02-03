Concert City Kids + François Premiers Magic Mirrors Le Havre

Concert City Kids + François Premiers

Une scène, deux groupes une déferlante de décibels. Pour la première fois depuis son implantation au Havre, le Magic Mirrors accueillera City Kids et François Premiers réunis pour un show qui s’annonce électrique.

Figures incontournables des concerts havrais, les rockeurs qui avaient embrasé le festival Nuits Suspendues en 2025 reviennent avec une seule idée en tête faire vibrer le chapiteau. Rendez-vous le 28 mars pour une collision de styles et d’énergies, du rock dans sa plus pure tradition au punk-rock incandescent, sans détour ni compromis.

Une soirée qui promet de faire trembler les murs jusqu’à la dernière note.

