Concert Claie de Sol

Espace de la Madeleine. Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Concert à l’Espace de la Madeleine avec la programmation de trois groupes (Mask ha Gazh, Ovidi et un autre groupe à confirmer). .

Espace de la Madeleine. Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

L’événement Concert Claie de Sol Plumelec a été mis à jour le 2025-05-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE