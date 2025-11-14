Concert Claie de Sol Plumelec
Concert Claie de Sol Plumelec vendredi 14 novembre 2025.
Concert Claie de Sol
Espace de la Madeleine. Plumelec Morbihan
Concert à l’Espace de la Madeleine avec la programmation de trois groupes (Mask ha Gazh, Ovidi et un autre groupe à confirmer). .
Espace de la Madeleine. Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
