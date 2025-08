Concert Clair de lune Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Concert Clair de lune Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre mardi 20 janvier 2026.

Concert Clair de lune

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Laissez-vous emporter par un récital émouvant où l’alto de Manuel Vioque-Judde fait dialoguer Beethoven et Chostakovitch sous le clair de lune.

Manuel Vioque-Judde s’impose depuis quelques années comme l’un des altistes les plus captivants de la scène musicale française et internationale. Reconnu par ses pairs dès son plus jeune âge, il est lauréat de nombreux concours internationaux, notamment le Concours Primrose à Los Angeles en 2014 et le Concours Tertis sur l’Île de Man en 2016.

Invité de nombreux orchestres à travers le monde pour se produire en soliste, Manuel Vioque-Judde est aussi un musicien chambriste prisé. Son parcours musical débute à Paris à l’âge de 5 ans, explorant l’alto tout en se dédiant intensivement au chant et au piano. Il remporte à 15 ans le 1er prix au Concours National des Jeunes Altistes, avant d’intégrer le Conservatoire de Paris.

Durée 1h30 sans entracte

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

English : Concert Clair de lune

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Clair de lune Le Havre a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie