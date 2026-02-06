Concert Claire Aberlenc au Shack à Lafontade Lafontade Gourdon

Concert Claire Aberlenc au Shack à Lafontade

Lafontade Chemin des hameaux Gourdon Lot

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 22:00:00

Duo soul rythm'n'blues acoustique

Duo soul rythm'n'blues acoustique. Embarquez pour une soirée chaleureuse et groovy !

Lafontade Chemin des hameaux Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 69 18 15 38 culture.element.terre@gmail.com

English :

Acoustic soul duo with rhythm'n'blues

