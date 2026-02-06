Concert Claire Aberlenc au Shack à Lafontade Lafontade Gourdon
Concert Claire Aberlenc au Shack à Lafontade Lafontade Gourdon dimanche 8 mars 2026.
Lafontade Chemin des hameaux Gourdon Lot
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
2026-03-08
Duo soul rythm'n'blues acoustique
Duo soul rythm'n'blues acoustique. Embarquez pour une soirée chaleureuse et groovy !
Lafontade Chemin des hameaux Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 69 18 15 38 culture.element.terre@gmail.com
English :
Acoustic soul duo with rhythm'n'blues
