Concert Claire de Monteil Palais des congrès Rochefort
Concert Claire de Monteil Palais des congrès Rochefort mercredi 19 novembre 2025.
Concert Claire de Monteil
Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 19:00:00
fin : 2025-11-19 21:00:00
Date(s) :
2025-11-19
La chanteuse lyrique Claire de Monteil se produira au Palais des Congrès de Rochefort pour un concert exceptionnel, dont les bénéfices seront utilisés au profit de la résidence intergénérationnelle de Saint-Agnant.
.
Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 63 98 10 v.bonnefon@habitat-humanisme.org
English : Concert Claire de Monteil
Opera singer Claire de Monteil will perform at the Palais des Congrès in Rochefort for a special concert, with proceeds going to the intergenerational residence in Saint-Agnant.
German : Konzert Claire de Monteil
Die Opernsängerin Claire de Monteil wird im Palais des Congrès in Rochefort ein außergewöhnliches Konzert geben, dessen Erlös der generationsübergreifenden Wohnanlage in Saint-Agnant zugute kommt.
Italiano :
La cantante lirica Claire de Monteil si esibirà al Palais des Congrès di Rochefort per un concerto eccezionale, il cui ricavato sarà devoluto alla residenza intergenerazionale di Saint-Agnant.
Espanol :
La cantante lírica Claire de Monteil actuará en el Palacio de Congresos de Rochefort en un concierto excepcional, cuya recaudación se destinará íntegramente a la residencia intergeneracional de Saint-Agnant.
L’événement Concert Claire de Monteil Rochefort a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan