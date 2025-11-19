Concert Claire de Monteil Palais des congrès Rochefort

Concert Claire de Monteil

La chanteuse lyrique Claire de Monteil se produira au Palais des Congrès de Rochefort pour un concert exceptionnel, dont les bénéfices seront utilisés au profit de la résidence intergénérationnelle de Saint-Agnant.

English : Concert Claire de Monteil

Opera singer Claire de Monteil will perform at the Palais des Congrès in Rochefort for a special concert, with proceeds going to the intergenerational residence in Saint-Agnant.

German : Konzert Claire de Monteil

Die Opernsängerin Claire de Monteil wird im Palais des Congrès in Rochefort ein außergewöhnliches Konzert geben, dessen Erlös der generationsübergreifenden Wohnanlage in Saint-Agnant zugute kommt.

Italiano :

La cantante lirica Claire de Monteil si esibirà al Palais des Congrès di Rochefort per un concerto eccezionale, il cui ricavato sarà devoluto alla residenza intergenerazionale di Saint-Agnant.

Espanol :

La cantante lírica Claire de Monteil actuará en el Palacio de Congresos de Rochefort en un concierto excepcional, cuya recaudación se destinará íntegramente a la residencia intergeneracional de Saint-Agnant.

