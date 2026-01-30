Concert Clara et Céline La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Clara et Céline La Lune Rousse Saint-Voir samedi 18 avril 2026.

Concert Clara et Céline

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Soirée concert à la Lune rousse
  .

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74  association-traverse@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert evening at the Lune rousse

L’événement Concert Clara et Céline Saint-Voir a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire