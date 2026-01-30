Concert Clara et Céline La Lune Rousse Saint-Voir
Concert Clara et Céline La Lune Rousse Saint-Voir samedi 18 avril 2026.
Concert Clara et Céline
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée concert à la Lune rousse
.
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert evening at the Lune rousse
L’événement Concert Clara et Céline Saint-Voir a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire