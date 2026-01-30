Concert Clara et Céline La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Clara et Céline

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Soirée concert à la Lune rousse

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

English :

Concert evening at the Lune rousse

L’événement Concert Clara et Céline Saint-Voir a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire