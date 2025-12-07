CONCERT CLARINET DREAMS Sète

CONCERT CLARINET DREAMS

Clarinet Dreams a pour vocation la promotion de la clarinette par le biais de son groupe musical formé d’une dizaine de clarinettistes et d’un percussionniste.

Dimanche 7 décembre, à 17 h, à l’église de Saint Joseph à Sète, l’ensemble Clarinet Dreams sera en concert.Clarinet Dreams a pour vocation la promotion de la clarinette par le biais de son groupe musical formé d’une dizaine de clarinettistes et d’un percussionniste.Créé en 2019, Clarinet Dreams rayonne dans l’Hérault. Les projets sont nombreux en France et à l’étranger. Son répertoire est celui des classiques au jazz, tout en swinguant sur la gamme de tous les accords propres à la clarinette.La vocation de Clarinet Dreams est de cultiver la pédagogie de la musique par l’instrument. .

Clarinet Dreams is dedicated to promoting the clarinet through its musical group, made up of a dozen clarinettists and a percussionist.

